Подмосковье 22 июля 2023, 03:00 Более 17 тысяч человек записались на плавание через портал «Спорт Подмосковья»

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Жители Московской области могут записаться в спортивные секции, не выходя из дома. Для этого в регионе работает портал «Спорт Подмосковья». С его помощью на плавание записались более 17 тысяч человек.

«Чтобы записать себя или ребенка на плавание, достаточно зайти на сайт „Спорт Подмосковья“, выбрать подходящий бассейн и тренера. Записаться онлайн очень просто, к тому же это экономит время», — отметил директор IT-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

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На портале есть графики работы бассейнов, подробная информация о тренерах, условиях занятий и многом другом.

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