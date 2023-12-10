Подмосковье 10 декабря 2023, 12:23 Более 17 тысяч человек проголосовали на выборах в Совет депутатов Серпухова Мособлизбирком

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Жители Серпухова продолжают выбирать кандидатов в новый Состав депутатов городского округа. Сегодня стартовал второй день голосования.

По состоянию на 12:00 явка избирателей превысила 17 тысяч человек, что составляет 9,58% от всех избирателей.

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Напомним, сегодня в Подмосковье стартовал второй день выборы депутатов Совета депутатов Городского округа Серпухов. Избирательные участки распахнули свои двери в 08:00 утра и будут работать весь день до 20:00.

Мособлизбирком призывает граждан не оставаться в стороне и найти время, чтобы отдать свой голос. Народные избранники будут трудиться на благо городского округа в ближайшие пять лет.

Мособлизбирком Мособлизбирком Мособлизбирком Мособлизбирком

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Общественную палату за работу на выборах, а также за помощь, которую она оказывает участникам СВО и членам их семей.

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