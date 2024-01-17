Подмосковье 17 января 2024, 15:20 Более 17 тысяч человек посетили тюбинговые трассы в Подмосковье за неделю Пресс-служба министерства благоустройства Московской области

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За неделю с 8 по 14 января на тюбинговых трассах Подмосковья прокатились свыше 17 тысяч человек. Все горки работают без происшествий — об этом рассказали в министерстве благоустройства региона.

Этой зимой для жителей Подмосковья оборудовали 39 тюбинговых горок. Из них 11 расположены в парках, напомнил министр благоустройства Михаил Хайкин.

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Список горок, обустроенных для безопасного катания на надувных санках, можно посмотреть на сайте.

В прошлом году в Подмосковье провели работы по благоустройству 59 общественных территорий, о чем сообщал губернатор Андрей Воробьев. Среди них 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 13 парков и 6 набережных. На 2024 год запланировано благоустройство 54 общественных территорий.

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