Подмосковье 01 марта 2024, 15:36 Более 17 миллионов тюльпанов и роз вырастили к 8 Марта в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковные производители цветов вырастили уже 17 миллионов тюльпанов, роз и хризантем с начала года. Это на два миллиона больше, чем за такой же период прошлого года.

«Больше всего в регионе выращивается тюльпанов, пионов и хризантем. В Подмосковье три крупных высокотехнологичных хозяйства, которые разводят более 50 сортов роз. Также предприятия поставляют на прилавки цветочную рассаду и декоративные растения в горшках», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье цветы на срез выращивают около 20 хозяйств. Крупнейшими являются компании «Ступинский тепличный комбинат», ТК Подосинки» из Дмитрова, ИП Харченко и «ТК Цветком» из Коломны, а также фермерские хозяйства. Например, КФХ Лидии Прохоровой из Сергиева Посада планирует вырастить в 2024 году 120 тысяч тюльпанов.

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