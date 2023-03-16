Подмосковье 16 марта 2023, 20:35 Более 16,3 тысячи многоквартирных домов обновили в Подмосковье по программе капремонта за 9 лет

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В Подмосковье с 2014 года реализуется проект по капитальному ремонту многоквартирных домов. За это время работы провели более чем в 16,3 тысячи объектов. Об этом на заседании Мособлдумы рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Всего в программу включили более 44 тысяч домов. Ремонт на всех объектах планируют закончить до 2049 года.

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«За девять лет программы фондом капитального ремонта многоквартирных домов проведены работы более чем в 16,3 тысячи домов — это треть домов, включенных в программу Подмосковья», — уточнил Антон Велиховский.

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В домах заменяют лифты, системы газоснабжения, инженерные коммуникации, обновляют стены и входные группы.

«Московская область — первый регион в стране, где запустили отдельную программу по замене систем газоснабжения домов», — рассказал Велиховский.

Он заявил, что безопасность жителей региона стоит на первом месте, поэтому вместе с заменой оборудования стали устанавливать датчики контроля газа.

Сейчас Министерство ЖКХ тесно сотрудничает с Министерством благоустройства региона и работы по капитальному ремонту синхронизируют с работами по обновлению дворовых территорий.

«Благодаря поддержке губернатора, мы запустили отдельную программу по ремонту кровель и фасадов. За счет софинансирования из бюджета Московской области выполнены работы по капитальному ремонту 17 кровель и 37 фасадов многоквартирных домов», — рассказал министр ЖКХ Подмосковья.

Ведомство следит за проведением работ в военных городках. Их на территории региона более ста. Сейчас ремонт проводят в домах Власихи, Восхода, Краснознаменска, Молодежного, Можайска, Щелкова. За время реализации программы капитальный ремонт провели более чем в 700 домах.

Министр ЖКХ заявил, что на 2023–2025 года запланирован ремонт 4,4 тысячи домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году инженерные коммуникации капитально отремонтируют во всех домах городского округа Восход.

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