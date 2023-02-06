Подмосковье 06 февраля 2023, 14:25 Более 1600 мероприятий о толерантности к инвалидам провели в Подмосковье в 2022 году

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В прошлом году министерство соцразвития Московской области провело 1663 мероприятия по формированию отношения к инвалидам как к равным участникам всех сфер общественной жизни. Из них 779 касались семей, в составе которых есть люди с ограниченными возможностями.

Также 428 раза были освещены проблемы детей-инвалидов. В 2022 году 46 мероприятий было направлено на формирование толерантности при трудоустройстве людей с ограниченными возможностями, а на иные тематики — 410.

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Минсоцразвития подготовило на данную тему 121 видеоролик, 21 аудиоролик, 17 интернет-баннеров и 10 наружных баннеров.

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