Подмосковье 22 апреля 2023, 16:56 Более 160 жителей Клина вышли на субботник в парке «Сестрорецкий» министерство благоустройства

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В парке «Сестрорецкий» в Клину состоялся общероссийской субботник. К уборке присоединились 162 человека, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Жители собрали 80 кубов мусора и посадили 30 саженцев сирени сорта „Огни Донбасса“», — сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В рамках субботника в парке прошел Всероссийский турнир по силовому экстриму «Сила дворов». Организатором и ведущим мероприятия стал восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике и абсолютный рекордсмен России в становой тяге Михаил Кокляев.

Спортсмены-любители соревновались в становой тяге, поднятии бревна весом 60 килограммов, удержании на вытянутых руках цепей, прогулке с двумя мешками по 50 килограммов и кантовке 300-килограммовой покрышки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник.

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