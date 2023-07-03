Подмосковье 03 июля 2023, 17:59 Более 160 участков для импортозамещающих проектов выдали в Подмосковье с помощью инвестиционной карты Unsplash

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Инвестиционная карта Подмосковья помогла предпринимателям подобрать более 160 участков для реализации проектов импортозамещения. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестиционная карта Подмосковья — это один из сервисов, размещенных на инвестпортале региона, который позволяет предпринимателям быстрее находить площадки для бизнеса.

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«Благодаря инвестпорталу бизнес уже заключил 162 договора о льготном или упрощенном предоставлении земли в аренду с возможностью ее последующего выкупа. Общий объем инвестиций только по этим проектам составляет порядка 122 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать более 15,5 тысячи новых рабочих мест», — уточнила Екатерина Зиновьева.

Почти 40 проектов, участки для которых удалось подобрать с помощью инвесткарты, уже получили разрешение на строительство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности.

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