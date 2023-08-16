Подмосковье 16 августа 2023, 23:20 Более 160 тысяч тонн сельскохозяйственных культур собрали с полей Подмосковья в этом году Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В этом году с полей Подмосковья собрали 162,6 тысячи тонн зерновых и бобовых растений. В список этих культур входят овес, рожь, пшеница, просо, рис, кукуруза и многое другое.

«Подмосковные аграрии убрали зерновые и зернобобовые с площади 36,5 тысяч гектаров, валовый сбор составил 162,6 тысячи тонн при средней урожайности в 44,5 центнера на гектар. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 39,6 центнеров на гектар», — отметил курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Также в регионе вырос сбор ярового ячменя. Валовый сбор этого растения составил 8,9 тысячи тонн, а средняя урожайность составляет 43 центнера на 10 тысяч квадратных метров. Кроме того, специалисты убрали 139,7 тысяч тонн озимой пшеницы с площади более 31 тысячи гектаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что главной задачей прошедшего гастрономического фестиваля в Истре стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.

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