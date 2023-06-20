Подмосковье 20 июня 2023, 17:50 Более 160 тысяч тонн мороженого произвели в Подмосковье за 4 месяца Источник фото: ООО "Чистая линия"

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Подмосковье остается крупнейшим производителем мороженого в России. С января по апрель компании региона выпустили более 160 тонн сливочного десерта.

«Московская область занимает первое место по производству макарон, кисломолочных продуктов, сыра, а также мороженого. Мы уверенно сохраняем первое место в стране по объемам производства этого десерта», — отметил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Один из крупнейших производителей в регионе — это компания «Чистая линия», продукция которой обладает высоким экспортным потенциалом и представляет Россию на мировом рынке. Высокое качество десерта подтвердили и в Роскачестве. Продукция завода признана соответствующей обязательным требованиям закона по 116 показателям качества и безопасности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новый логистический продуктовый центр принесет Люберцам 700 рабочих мест. Соглашение по проекту заключили на полях Петербургского международного экономического форума.