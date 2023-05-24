Подмосковье 24 мая 2023, 13:03 Более 160 тысяч деревьев и кустарников высадили на акции «Лес Победы» в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» прошла в Московской области в 11-й раз. В этом году активисты в память о погибших в годы ВОВ посадили более 160 тысяч деревьев и кустарников. Проект проводится в регионе с 2013 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Волонтеры посадили сеянцы сосны, ели, дуба, каштана, клена, рябины, сирени, жасмина, яблони, вишни и груши и других видов цветущих деревьев. Их высадили на 1181 лесном и городском участке.

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«Посадить дерево в память о родных и близких, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны, пришло более 53 тысяч человек», — сообщил курирующий комлесхоз зампред правительстваПодмосковья Георгий Филимонов.

Больше всего деревьев и кустарников высадили в Электростали — 11 241 саженец, Химках — 5950, Красногорске — 3868, Ленинском округе — 2,5 тысячи, а также Люберцах и Коломне.

Центральной площадкой акции стал участок недалеко от села Ельдигино в Пушкино. В мероприятии поучаствовали более 5,2 тысячи человек, которые посадили 26,4 тысячи молодых деревьев на площади 6,6 гектара.

Также в деревне Воронино в Зарайске местные жители высадили 150 сосен на «Аллее Славы» в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. На Московском бульваре в Балашихе появился яблоневый сад, а в центральном сквере около храма Александра Невского — Аллея Памяти. Яблоневые и вишневые сады посадили в Клину, две Аллеи Памяти появились в Серпухове.

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