Более 160 тонн сыра произвела первая компания из «Сырного Кластера» в Дмитрове | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 18:36 Поделиться Telegram

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Viber Более 160 тонн сыра произвела первая компания из «Сырного Кластера» в Дмитрове

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«Сырный кластер», который находятся в Дмитрове в Подмосковье, продолжает активно развиваться. Компания ООО «Сыровар» — это первый из пяти резидентов, который уже начал свою работу. Само производство открылось только в августе этого года, в него было вложено примерно 2 миллиарда рублей инвестиций.

«Только за сентябрь завод произвел 160 тонн сыра. После выхода на проектные мощности регион будет получать 5,4 тысяч тонн в год продукции собственного производства. После запуска работы всех 5 резидентов кластера ожидается увеличение производства сыров в регионе на 25% „, — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Заводы собираются производить такие виды сыров, как пармезан, чечил, сулугуни, чеддер и другое. В целом Московская область остается одним из лидеров в стране по производству многих продуктов, в том числе и сыра. В прошлом году по сыру Подмосковье вообще заняло первое место в стране, выпустив 81,4 тысячи тонн продукции. В этом году планы еще более грандиозные.

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