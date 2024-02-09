Подмосковье 09 февраля 2024, 11:35 Более 160 спортсменов Подмосковья выступят на зимней всероссийской спартакиаде фото: Петр Кабанов

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Зимняя спартакиада пройдет на территории пяти регионов России — Челябинской, Тюменской и Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае. Участниками станут 2,5 тысячи спортсменов со всей России, из них 165 — из Подмосковья.

Соревнования пройдут по 14 видам спорта: альпинизм, биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл и хоккей.

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Главной площадкой турнира станет Челябинская область — именно здесь состоится церемония открытия спартакиады. Закрытие соревнований состоится 18 февраля также в Челябинске на ледовой арене «Трактор».

С расписанием соревнований можно ознакомиться на сайте спортивного мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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