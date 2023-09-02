Подмосковье 02 сентября 2023, 17:15 Более 160 спортсменок поучаствовали в турнире по футболу среди любителей в Химках Фото: администрация Химок

Читать 360tv в

В День города на стадионе «Новые Химки» стартовали соревнования по женскому футболу «ДаМы первые в спорте». В турнире любительских команд участвуют свыше 160 спортсменок из Московской области, Москвы, Брянска и Смоленска.

«Приятно, что такое яркое спортивное событие проходит в День города. Сегодня Химкам исполняется 84 года! Пусть по меркам древних городов наш округ еще очень молод, но мы уже успели завоевать звание спортивный столицы региона. Желаю вам отличной игры! С днем рождения, любимые Химки!» — поздравил глава округа Дмитрий Волошин.

В турнире участвуют 16 команд, в том числе коллектив из Подмосковья «МамСити». Возраст футболисток — от 26 до 54 лет. Химкинскому клубу исполнилось два года.

Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок Фото: администрация Химок

«Этот турнир больше не про победы, а про заряд энергии, дружелюбную обстановку, чтобы показать своим детям, семьям, друзьям, что можно классно проводить время с пользой для здоровья. Это семейный праздник. С каждым годом команд становится все больше», — поделилась руководитель команды Екатерина Сурина.

Также в соревнованиях участвуют команды авиакомпании «Аэрофлот» и клуба «Роскосмос». Одна из участниц команды — первый российский космонавт Анна Кикина.

«Химки — это действительно спортивный город. У нас прекрасный глава, который вместе в губернатором Андреем Воробьевым открывает стадионы, спортивные комплексы, школы», — отметил телеведущий Дмитрий Губерниев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».