Более 160 рабочих мест появится на новом производстве парфюмерии и косметики в Серпухове | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 16:18 Поделиться Telegram

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Viber Более 160 рабочих мест появится на новом производстве парфюмерии и косметики в Серпухове

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В Серпухове, в рабочем поселке Оболенск, собираются открыть новое производство парфюмерии и косметики. Уже выдано соответствующее разрешение на строительство нового завода. Застройщиком выступит ООО «Позитив Прогресс». Там появится как минимум 160 новых рабочих мест.

Проект будет сопровождать персональный менеджер Центра содействия строительству, который действует при правительстве Подмосковья. Уже были проработаны все замечания, даны разъяснения по документации.

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Ожидается, что новое производство откроется до конца 2025 года. Общая площадь комплекса составит больше трех тысяч метров. В проект инвестируют порядка 455 миллионов рублей.

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На предприятии будут выпускать как парфюмерные, так и косметическо-гигиенические товары. Также ожидается производство бытовой химии при учете экологичного подхода к ее разработке. Компания собирается обеспечивать товарами как российские, так и зарубежные рынки стран СНГ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что рассчитывает на возобновление работы завода Mercedes в Солнечногорске, который закрылся после ухода компании из России. Сейчас, по его словам, в этом вопросе много неопределенностей.

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