Подмосковье 23 августа 2023, 13:47 Более 160 питомцев приняли участие в конкурсе собак в Электрогорске Телеканал «360»

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Выставка собак всех пород ранга чемпиона Российской кинологической федерации прошла в городском парке Электрогорска. Участие в конкурсе приняли более 160 питомцев со всей России. Победитель получил кубок и ценный приз — стиральную машину.

Выставку организовал электрогорский кинологический клуб «Фарт».

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«В первый раз организуем выставку собак ранга чемпион Российской кинологической федерации. Это гораздо выше уровнем, чем были до этого. Собаки разных пород из Нижнего Новгорода, Питера, Владивостока, Москвы и Подмосковья», — рассказала руководитель кинологического клуба «Фарт» Вероника Баранова.

Участие принимали представители всех зарегистрированных пород. Ограничений по возрасту не было, свои навыки демонстрировали как щенки, так и ветераны.

Оценивали хвостатых опытные эксперты. Под их пристальным взором участники выходили на ринг и показывали свои умения. Собак оценивали по экстерьеру, то есть по внешнему виду, смотрели на послушание животных.

Победителей конкурса поздравила заместитель главы администрации Людмила Шапар. Кубок главы и стиральную машину получила Ольга Квартальнова из Каширы вместе со своей длинношерстной овчаркой.

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