Подмосковье 08 июля 2023, 02:20 Более 160 опасных троп ликвидировали в Подмосковье с начала года Минтранс Подмосковья

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Более 160 несанкционированных подходов к ж/д путям ликвидировали в Подмосковье с начала года. В региональном Минтрансе сообщили, что вокруг «опасных троп» устанавливают специальные ограждения вдоль путей.

Больше всего несанкционированных переходов устранили в Балашихе и Подольске — более 30 троп. Отмечается, что с начала года в Московской области произошло более 30 несчастных случаев на переходах через ж/д пути.

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Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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