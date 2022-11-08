Более 160 обращений жителей рассмотрели в Минстрое Подмосковья в октябре | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 18:54 Более 160 обращений жителей рассмотрели в Минстрое Подмосковья в октябре Викимедиа

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В октябре в Министерство стройкомплекса Московской области поступило 163 обращения жителей. Все они были рассмотрены профильными подразделениями, заявителям были направлены ответы в установленные сроки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего жителей интересовали вопросы расселения аварийного жилья и строительства соцобъектов.

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Всего с начала года в Минстрой региона поступило 1628 обращений, большинство из них касались темы расселения аварийного жилья.

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Ранее стало известно, что жители Подмосковья смогут онлайн наблюдать за строительством домов.