Более 160 недоношенных младенцев спасли подмосковные врачи в 2022 году | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 20:19 Поделиться Telegram

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Viber Более 160 недоношенных младенцев спасли подмосковные врачи в 2022 году

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На текущий момент в Московской области работают шесть перинатальных центров и один областной НИИ акушерства и гинекологии. Во всех них оказывают высокотехнологичную помощь не только беременным женщинам, но и роженицам и новорожденным. Не так редко встречаются и младенцы, которые появляются на свет с экстремально низкой массой тела.

«За восемь месяцев текущего года врачи-неонатологи спасли 163 ребенка, появившихся на свет раньше срока и с экстремально низкой массой тела — менее 1000 граммов. За каждым спасенным ребенком стоит труд команды профессионалов, применение инновационных технологий. В Подмосковье созданы все условия для выхаживания недоношенных детей, в том числе рожденных с экстремально низкой массой тела», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Был и самый маленький пациент, которого смогли спасти подмосковные врачи. Его вес при рождении составлял только 480 граммов. Малыш появился на свет в феврале в Балашихе. Сейчас ребенок постепенно крепнет, благодаря усилиям врачей его уже удалось выписать домой с весом 2,2 килограмма.

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Таким маленьким пациентам оказывает помощь реанимационно-консультативный центр новорожденных, который функционирует на базе Московского областного перинатального центра. Там в круглосуточном режиме оказывают помощь новорожденным детям с первых часов жизни. Если это необходимо, то ребенка перевозят в перинатальный центр, чтобы там ему могли оказать самую высокопрофессиональную помощь на месте. В целом показатели очень хорошие — выживаемость недоношенных детей в Подмосковье за последние пять лет повысилась больше чем на 10%.

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