Более 160 нарушений пресекли на ж/д путях Подмосковья за неделю

В Московской области проводят постоянные рейды по снижению травматизма и смертности на железной дороге. За неделю инспекторы выявили 170 нарушений перехода через железнодорожные пути. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Проверки проводят сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья вместе с РЖД и администрациями муниципалитетов.

За неделю предотвратили 170 нарушений. Более 70 потенциальных нарушителей выявили в Жуковском. В Балашихе пресекли несанкционированный переход через железнодорожные пути 30 человек. А в Раменском поймали еще 60 нарушителей.

Со всеми пассажирами провели разъяснительные беседы. Им напомнили правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В Московской области постоянно проводят проверки в аварийных и потенциально опасных местах на железной дороге. Одна из основных причин смертей на железной дороге — переход путей в неположенном месте. С начала года из-за этого погибли более 140 человек.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обратилось к жителям с просьбой пользоваться только санкционированными переходами, не отвлекаться на телефон и снимать наушники при переходе путей.