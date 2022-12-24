Подмосковье 24 декабря 2022, 22:18 Более 160 юных спортсменов приняли участие в турнире по дзюдо в Котельниках

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В Котельниках прошло Открытое новогоднее первенство на призы Федерации самбо и дзюдо округа. В соревнованиях приняли участие 165 спортсменов.

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«Главный посыл, естественно — развитие детского спорта, пропаганда здорового образа жизни и популяризация спорта в целом», — сказал заместитель начальника Управления развития социальной сферы администрации г. о. Котельники Игорь Краевой.

Соревнования проходили в разных возрастных группах и весовых категориях. Участники турнира прикладывали все усилия, чтобы завоевать первенство на татами.

«Обычно мы проводим соревнования, где по 600-700 человек участников приезжают из других стран, городов, регионов, из близлежащих городов. А для нас это как раз почет, уважение, что столько детей занимается в нашем городе», — отметил президент Федерации по дзюдо и самбо г. о. Котельники Дмитрий Печенин.

Ранее сообщалось, что студентка факультета физической культуры МГОПУ получила благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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