Подмосковье 26 марта 2024, 19:29 Более 160 ям устранили на дорогах Дубны Администрация Дубна г.о.

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Дорожные работники ликвидировали рекордное количество ям в Дубне. Работы ведет МБУ «ЖКУ» с использованием рециклера.

Решение о проведении ремонта было принято из-за сильных перепадов температур в этом году. Из-за этого на дорогах образовалось много ям.

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«На данный момент оцифровано 208 ям, из них устранено 164. Ежедневно мы оцифровываем ямы, отправляем их в работу в приложении и в дальнейшем устраняем», — пояснил заместитель директора МБУ «ЖКУ» Павел Плюта.

Специалисты работают без выходных. С открытием асфальтобетонных заводов на дороги Дубны выйдет подрядчик, который будет ремонтировать ямы картами — в большем объеме и долговечнее.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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