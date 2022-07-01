Более 160 домов отремонтируют в Богородском округе к концу года

Самую масштабную в стране программу капремонта реализуют в Подмосковье. За 2022 год в регионе капитально отремонтируют почти 4000 домов.

Богородский городской округ отремонтирует 30 фасадов домов с применением системы «Термоленд». Благодаря разноцветным панелям системы дома станут не только красивыми, но и теплыми.

«До утепления фасадов в квартирах было холодно, потому что швы были не заделаны. Сначала заделали швы, потом утеплили — и в квартирах стало тепло. Зимой мы ходим раздетые, в халатиках, жители все довольны», — поделилась председатель совета отремонтированного дома Маргарита Сазонова.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один житель Богородского городского округа Александр Предков переехал с семьей в Ногинск-9 семь лет назад. Он вспоминает, что в домах было сыро и приходилось включать газ. После утепления дома всю зиму его семья провела дома с открытыми окнами.

Источник фото: телеканал «360»

Фонд капремонта также планирует замену инженерных систем в 47 домах, в стольких же отремонтируют кровли, еще в четырех домах поменяют лифты.

Руководитель Богородского отделения Ассоциации председателей совета МКД Наталия Барзенко сообщила о том, что в округе по краткосрочной программе до 2022 года запланирован ремонт фасадов 61 дома. На сегодняшний момент выполнены работы на 23 домах.

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