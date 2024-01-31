Подмосковье 31 января 2024, 10:13 Более 160 человек приняли участие в лыжной гонке в Лобне Unsplash

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«Лобненская лыжня» объединила более 160 человек. Стать участниками ежегодных соревнований могли спортсмены любого возраста с разным уровнем подготовки.

Участникам предложили пять разных дистанций в Лобненском лесопарке: от 250 метров для самых юных спортсменов и до 10 километров для подготовленных лыжников.

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Поддержать лобненцев приехал серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский. Он провел разминку для участников и пожелал всем победы.

«Лыжный спорт — это прекрасно, он может приносить удовольствие. Наверное, через свой посыл я постараюсь, чтобы как можно больше людей здесь, в Лобне, вставали лыжи. Тем более есть такой прекрасный парк, есть желание администрации города развивать лыжный спорт», — отметил Александр Панжинский.

Напомним, Лобненский лесопарк, где проходила лыжная гонка, благоустроили в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

«Прекрасный лесопарк, прекрасная лыжня. Президент объявил 2024-й Годом семьи, и сегодня я вижу детей и родителей. Всего 160 участников официально зарегистрировались, но я понимаю, что людей здесь гораздо больше», — сказала временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.

Победители «Лобненской лыжни» получили медали и дипломы.

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