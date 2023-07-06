Подмосковье 06 июля 2023, 14:25 Более 160 административных дел за мусор в лесах Подмосковья возбудили в июне Комитет лесного хозяйства МО

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Антимусорные рейды продолжаются в лесах Подмосковья. За июнь лесные инспекторы возбудили 163 административных дела за загрязнение природы, по 76 из них составлены протоколы. Об этом рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Проверки лесных территорий проводятся регулярно. Участие в них принимают представители городских администраций, общественники и лесничие. С 10 апреля в Подмосковье возбуждено уже 582 административных дела и составлен 181 протокол за навалы мусора на природе. Вредителям придется заплатить штраф.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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