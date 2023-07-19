Подмосковье 19 июля 2023, 06:00 Более 1,6 тысячи уведомлений о сносе зданий поступило на портал госуслуг Подмосковья с апреля Главгосстройнадзор МО

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Портал госуслуг Подмосковья принял 1660 заявлений о намерении снести какой-либо объект капитального строительства с апреля. Это более 60% от общего количества аналогичных уведомлений, поступивших в региональный Главгосстройнадзор.

«В перспективе — оцифровка отключения зданий для сноса от электроснабжения и автоматический запрос разрешения на вывоз строительных отходов и грунтов в реестре Минэкологии. Целесообразно оцифровать и прекращение права собственности», — отметил министр Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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С 1 августа если житель уведомил о сносе здания, но в течение пяти дней не получил разрешение на вывоз строительных отходов, ему сделают предостережение. Главная цель — не допускать незаконные свалки в Подмосковье.

Подать уведомление о сносе можно через РПГУ Московской области, при этом заявителем может выступать застройщик или технический заказчик, планирующий осуществить демонтаж здания. Раньше эта услуга предоставлялась в местных администрациях в бумажном виде, затем сервис оцифровали и сделали более удобным.

Ранее заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко предложил тиражировать цифровые проекты Подмосковья в других регионах страны. Разработки в сферах ЖКХ, общения с жителями и строительства представил губернатор Андрей Воробьев.

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