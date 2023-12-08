Подмосковье 08 декабря 2023, 17:36 Более 1,6 тысячи рисунков поступило на конкурс «ЖКХ глазами детей» в Подмосковье Мин ЖКХ

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья и «Учебно-курсовой комбинат жилищно-коммунального хозяйства» организовали конкурс «ЖКХ глазами детей». Свои работы прислали уже более 1,6 тысячи человек.

«В этом году мы получили рекордное количество рисунков от детей на тему ЖКХ. На конкурс прислано на 500 работ больше, чем в прошлом году. Кроме того, впервые мы решили объявить отдельную номинацию детей работников ЖКХ для возрастной группы 6-18 лет», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Жюри присудили 13 первых мест, 13 вторых, 13 третьих, а также четыре дополнительные номинации.

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