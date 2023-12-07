Подмосковье 07 декабря 2023, 10:42 Более 16 тысяч жителей Подмосковья обратились за помощью врачей в отказе от никотина с начала года Unsplash

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Помощь по отказу от табака и никотина можно получить в 30 медицинских кабинетах в Подмосковье. За девять месяцев в эти пункты обратились более 16 тысяч человек.

«Бросить курить также помогут в любом из 11 филиалов Московского областного клинического наркологического диспансера, где врачи используют различные методики, помогая побороть зависимость. И стоит отметить, речь идет не только о сигаретах, но и о всевозможных электронных устройствах и вейпах, которые также содержат никотин и вызывают зависимость», — рассказал главный внештатный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

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По его словам, только 5% курильщиков могут самостоятельно бросить сигареты, другим нужна помощь. Такую поддержку окажут в любом филиале Московского областного клинического наркологического диспансера или в кабинетах медицинской профилактики.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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