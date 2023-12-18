Подмосковье 18 декабря 2023, 15:13 Более 16 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года Минздрав МО

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Женщины старше 40 лет могут сами записаться на маммографию в Подмосковье. С начала года такой возможностью воспользовались более 16 тысяч пациенток.

«Всем женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию. Исследование позволяет выявить заболевания молочной железы на самых ранних стадиях. Для удобства жительниц региона мы открыли самостоятельную запись», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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С начала года уже более 16,3 тысячи женщин прошли исследование. У тысячи из них нашли отклонения от нормы — пациенток направили на углубленную диагностику.

Записаться на маммографию самостоятельно могут женщины старше 40 лет через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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