Подмосковье 09 сентября 2023, 09:00 Более 16 тысяч тонн масличных культур собрали в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В Московской области собрали более 16 тысяч тонн масличных культур. Их убрали почти на шести тысячах гектаров земли, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Средняя урожайность составила 27,3 центнера на гектар. В прошлом году этот показатель составил 25 центнеров на гектар», — заявил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Валовый сбор озимого рапса составил более девяти тысяч тонн при средней урожайности 36,4 центнера на гектар. Яровой рапс убрали на площади более трех тысяч гектаров, он составил около семи тысяч тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК региона в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

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