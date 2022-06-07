Более 16 тысяч подростков получат летнюю подработку в Подмосковье

Летом в Московской области будут трудоустроены более 16 тысяч подростков. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Выйти на подработку в свободное от учебы время, например, в период летних каникул могут молодые люди от 14 до 18 лет. Работодатель официально с каждым подростом заключает трудовой договор и вносит записи в трудовую книжку, к слову, молодежь сейчас чаще всего выбирает электронную трудовую книжку», — отметила она.

Каклюгина уточнила, что в среднем подросток может получить на летней подработке порядка 10 тысяч рублей в месяц. При этом он может работать определенное количеств часов в день — все зависит от возраста. Время занятости будет составлять от четырех до семи часов в сутки.

«Самыми популярными направлениями для трудоустройства среди подростков традиционно являются: ландшафтный дизайн, курьерская деятельность, делопроизводство, помощник библиотекаря. Трудоустроиться на лето очень просто, достаточно заполнить электронное заявление на портале госуслуг Московской области», — рассказала Каклюгина.