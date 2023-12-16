Эксклюзив 16 декабря 2023, 12:31 Более 16 тысяч дворников вышли на уборку снежных завалов в Подмосковье ГУСТ: более 16 тысяч рабочих вышли на уборку улиц Подмосковья после снегопада РИА «Новости»

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Около 30% от месячной нормы осадков выпало на территории Подмосковья. Коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме. В Главном управлении содержания территорий Московской области «360» рассказали, что рабочий день 16 декабря у дворников начался с 06:00.

«Задействовано 16 145 специалистов и 1225 единиц спецтехники. Сегодня схема уборки следующая: в течение дня полностью до асфальта очистят проходы к подъездам, тротуары вдоль домов, основные пешеходные дорожки. Техника продолжит расчищать подъезды к контейнерным площадкам, внутриквартальные проезды», — передали в пресс-службе ГУСТ.

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Детские площадки и парковочные карманы пока не чистят. Перед коммунальщиками стоит задача убрать снег с основных маршрутов движения пешеходов и проезды для спецслужб.

«Сегодня применяют роторы, просим с пониманием отнестись к шумным работам», — предупредили в управлении.

Инспекторы ГУСТ следят за работой. Для того, чтобы справиться с капризами погоды и убрать заснеженные улицы, привлекли все коммунальные службы.

Ранее водителей Подмосковья просили не ездить на личном транспорте из-за сложных дорожных условий. Если передвижение на машине необходимо, важно соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть предельно внимательными на поворотах.