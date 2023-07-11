Подмосковье 11 июля 2023, 13:25 Более 16 тысяч домов Подмосковья проверили на готовность к отопительному сезону с начала июля ГЖИ МО

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Госжилинспекция Подмосковья проверила готовность к отопительному сезону 16,392 тысячи многоквартирных домов. Управляющие компании получили более 24 тысяч заданий по устранению недочетов, из них 19 тысяч уже отработаны.

Среди лидеров по отработке поставленных задач — Люберцы, Истра, Одинцово, Мытищи и Серпухов. В тройку самых распространенных недоработок при подготовке домов к отопительному сезону вошли подтопления и захламление приямков, неисправности дверей в подъездах и использование газопровода в качестве опор для других устройств.

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«В чек-лист мобильного приложения по осмотрам готовности к зиме входят все системы жизнеобеспечения дома. Проверяются работоспособность электрооборудования, состояние кровель, фасадов, цоколей и отмостки. В зоне особого внимания — дома с чердачными кровлями», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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