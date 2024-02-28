Подмосковье 28 февраля 2024, 19:57 Более 16 тысяч человек посетили Сестрорецкий парк в Клину за неделю Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Сестрорецкий парк, расположенный на территории городского округа Клин, стал точкой притяжения для туристов и жителей региона. За прошлую неделю его посетили свыше 16 тысяч человек, сообщили в Министерства благоустройства Московской области.

Сестрорецкий парк является привлекательным местом для активного отдыха, где посетители могут воспользоваться тюбинговой трассой и катком. Любой желающий может прокатиться здесь с собственным инвентарем.

Реклама

«Вблизи катка посетителей обслуживают точки питания», — подчеркнули в пресс-службе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».