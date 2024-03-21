21 марта 2024, 23:48
Более 16 тысяч человек посетили катки в подмосковных парках на прошлой неделе
Катки в подмосковных парках с 11 по 17 марта посетили 16 тысяч жителей и гостей региона. Любители активного отдыха могут взять напрокат коньки, а также переодеться в специально оборудованных раздевалках.
По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, в регионе функционирует 32 катка под открытым небом.
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«Спортивные объекты действуют в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря», — рассказал Хайкин.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Парки
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