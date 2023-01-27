Подмосковье 27 января 2023, 12:56 Более 1,6 миллиона детей Подмосковья стали участниками проекта «Культура для школьников» за год

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Около 48 тысяч мероприятий провели в рамках проекта «Культура для школьников» в Подмосковье за год. Эти литературные вечера, концерты и мастер-классы посетили свыше 1,6 миллиона ребят.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что проект «Культура для школьников» разработан для мотивации детей на занятия творчеством, изучение истории и искусства. За год было проведено более 48 тысяч творческих встреч, семинаров, концертов, викторин, квестов, флэшмобов и интерактивов.

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«Помимо этого, в рамках проекта показано более 2,6 тысячи спектаклей, который посетили почти 182 тысячи зрителей. Организовано свыше 3,2 тысячи экскурсий в музеях и галереях», — добавила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Для мотивации детей внедрена система региональных наставников. Это выдающиеся деятели культуры, искусства, кинематографа, имеющие непосредственное отношение к Московской области.

В июле в Подмосковье проводилась всероссийская акция «Культурная суббота. Танцы народов России детям». Культработники проводили танцевальные мастер-классы для ребят разного уровня подготовки. Победителем признан коллектив ЦДК «Созвездие» из Дмитрова.

В рамках регионального проекта «Умные каникулы» в Московском Губернском театре прошли благотворительные показы музыкальной сказки «Маленький принц» с Сергеем Безруковым и спектакля «Книга джунглей. Маугли».

В онлайн-формате стартовал новый проект «Культурный марафон» на базе платформы «Яндекс», который посвящен истории моды. К акции присоединилось более 66,5 тысячи подмосковных школьников.

Организовано участие театральных студий в Московском областном проекте «Театральный поединок». В 2022 году в проекте приняли участие более 500 начинающих актеров из 29 городов Подмосковья.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти информацию о любых культурных событиях в Подмосковье и запланировать маршрут путешествия на выходные или отпуск.

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