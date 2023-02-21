Подмосковье 21 февраля 2023, 20:51 Более 155 миллионов рублей потратят на реконструкцию ВЗУ в Люберцах в этом году

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В поселке Калинина в Люберцах продолжается ремонт водозаборного узла (ВЗУ). В 2023 году на него потратят 155,4 миллиона рублей.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по подготовке котлованов для демонтажа старых сетей и укладки новых. Полностью модернизация ВЗУ завершится до конца текущего года», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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В итоге качественное водоснабжение получат порядка 17 тысяч жителей округа.

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Ремонт проводят в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что котельную в микрорайоне Дулево в Орехово-Зуеве запустят 30 марта. Она обеспечит теплом около двух тысяч человек.

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