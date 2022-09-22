Более 153 участков тепловых сетей модернизируют в Подмосковье до 2027 года | 360°

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Более 153 участков тепловых сетей модернизируют в Подмосковье до 2027 года

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Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин рассказал, какие у него планы по модернизации ЖКХ в регионе на ближайшие пять лет. Уже разработан соответствующий план, который рассчитан до 2027 года. Прогноз запланирован еще не более долгий срок — до 2030 года. Ожидается, что на все цели будет выделено примерно 30 миллиардов рублей.

«В Московской области разработан план модернизации коммунальной инфраструктуры до 2027 года с прогнозом до 2030 года на общую сумму порядка 30 миллиардов рублей, по которому планируется 357 мероприятий, в том числе 261 мероприятие модернизации системы теплоснабжения — это ремонт более 153 участков тепловых сетей и 107 котельных, а также 96 мероприятий модернизации системы водоснабжения и водоотведения», — сказал Александр Самарин.

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Модернизация коммунальных сетей будет проводиться сразу для 3,5 миллиона жителей Московской области. Получится понизить аварийность на сетях почти вполовину, будет снижена себестоимость тепла, которое производят котельные, а экология в регионе станет намного лучше, когда уменьшится количество выброса вредных веществ в атмосферу.

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К текущему моменту подписано уже 15 соглашений по системам теплоснабжения и ГВС на территории одиннадцати городских округов Московской области. Общая сумма инвестиционных программ составляет сразу 93 миллиарда рублей. Таким образом, улучшится качество коммунальных услуг больше чем для 1,8 тысячи жителей Подмосковья.

ЖКХ

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