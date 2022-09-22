Более 153 участков тепловых сетей модернизируют в Подмосковье до 2027 года | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 19:09 Поделиться Telegram

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Viber Более 153 участков тепловых сетей модернизируют в Подмосковье до 2027 года

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Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин рассказал, какие у него планы по модернизации ЖКХ в регионе на ближайшие пять лет. Уже разработан соответствующий план, который рассчитан до 2027 года. Прогноз запланирован еще не более долгий срок — до 2030 года. Ожидается, что на все цели будет выделено примерно 30 миллиардов рублей.

«В Московской области разработан план модернизации коммунальной инфраструктуры до 2027 года с прогнозом до 2030 года на общую сумму порядка 30 миллиардов рублей, по которому планируется 357 мероприятий, в том числе 261 мероприятие модернизации системы теплоснабжения — это ремонт более 153 участков тепловых сетей и 107 котельных, а также 96 мероприятий модернизации системы водоснабжения и водоотведения», — сказал Александр Самарин.

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Модернизация коммунальных сетей будет проводиться сразу для 3,5 миллиона жителей Московской области. Получится понизить аварийность на сетях почти вполовину, будет снижена себестоимость тепла, которое производят котельные, а экология в регионе станет намного лучше, когда уменьшится количество выброса вредных веществ в атмосферу.

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К текущему моменту подписано уже 15 соглашений по системам теплоснабжения и ГВС на территории одиннадцати городских округов Московской области. Общая сумма инвестиционных программ составляет сразу 93 миллиарда рублей. Таким образом, улучшится качество коммунальных услуг больше чем для 1,8 тысячи жителей Подмосковья.

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