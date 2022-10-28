Более 152 миллионов рублей выделят на поддержку доноров в Подмосковье в 2023 году | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 13:03 Более 152 миллионов рублей выделят на поддержку доноров в Подмосковье в 2023 году

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В Подмосковье каждый год множество пациентов нуждаются в переливании крови — ежегодно таких людей появляется порядка 44 тысяч. Например, те, кто попал в аварии, онкологические больные, те, у кого есть сильные ожоги или просто потерявшие много крови. Закупается и новое оборудование для работы с кровью, это делается по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Растет и количество доноров, причем, и тех, кто решил попробовать это впервые в жизни. Расширяются ряды почетных доноров страны. Для них введено множество мер поддержки, как на федеральном, так и на региональном уровне. В 2023 году на это в Подмосковье собираются потратить порядка 152 миллионов рублей.

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В целом с начала года в Подмосковье донорами уже успели стать более 20 тысяч человек. За это время удалось подготовить более 50 тонн крови, которая обязательно понадобится самым тяжелым пациентам, в том числе и новорожденным.

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Сдать кровь можно во многих отделениях службы крови, которые располагаются на территории всего региона. В Подмосковье активно пропагандируется донорство и различные волонтерские движения. На уровне региона почетным донорам можно рассчитывать на бесплатный проезд на общественном транспорте, на ежемесячную компенсацию, если человек в предпенсионном или уже в пенсионном возрасте. Это не полный список льгот, которые могут получить почетные доноры.