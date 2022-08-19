Более 1500 жителей Подмосковья прошли обучение в сфере IT

Бесплатное обучение в сферах IT, интернет-маркетинга и других направлениях проходят жители региона в рамках национального проекта «Демография». С начала запуска программы дополнительные навыки получили более 1500 человек.

«Сфера IT и интернет-маркетинг в топе программ обучения среди жителей Подмосковья. Женщины с детьми дошкольного возраста активнее всего выбирают сферу интернет-маркетинга и работу на маркетплейсах. В данный момент обучаются почти 3000 жительниц региона, 1000 из них уже завершили обучение», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В Министерстве соцразвития региона отметили, что обучение бесплатное и проводится для ряда категорий жителей региона. Все программы обучения доступны на портале «Работа в России». Это отличная возможность получить новую профессию, улучшить свои навыки и достойно выйти на современный рынок труда.

Подмосковье является одним из лидеров страны по цифровизации. Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что бумаге нет места в современной системе взаимодействия с государством, а переход на «цифру» способствует борьбе с коррупцией.