Подмосковье 03 декабря 2023, 18:03 Более 150 жителей Химок поучаствовали в акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

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Школа № 19 в микрорайоне Планерная городского округа Химки стала площадкой для международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Мероприятие прошло в преддверии Дня неизвестного солдата. Вместе с жителями тест прошли депутаты муниципального Совета и лидеры общественной поддержки.

«Этот тест — ответственное и очень интересное мероприятие. Конечно, невозможно знать все, но в процессе прохождения теста каждый участник получает мотивацию узнавать что-то новое, развиваться. Это очень важно, причем не только для молодежи, но и для людей старшего поколения», — сказал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

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Данная акция проводится для оценки уровня исторической грамотности россиян, а также популяризации знаний соотечественников, проживающих за рубежом.

«Тест по истории Великой Отечественной войны — это возможность проверить свои знания и вспомнить школьные уроки истории. Отмечу, что с каждым годом количество участников акции растет», — рассказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Тест состоял из 40 вопросов и четырех вариантов ответа на каждый. По его окончании участники акции получили сертификаты о прохождении.

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