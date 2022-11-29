Подмосковье 29 ноября 2022, 12:51 Более 150 железнодорожных переездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

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С начала этого года на территории Москвы и Подмосковья в границах МЖД провели текущий ремонт сразу 153 переездов. 13 из них отремонтировали в Москве и порядка 140 в Московской области. В том числе в Подольске, Красногорске, Электростали, Богородском и других.

Помимо этого, капитальный ремонт провели на двух переездах в Электроуглях и Воскресенске. Там поменяли ограждения, установили новые резинокордовые настилы, там появились светоотражающие столбики, кроме того, проложено асфальтобетонное покрытие.

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В целом только с начала текущего года на полигоне Московской железной дороги провели ремонт на 385 переездах, из них восемь оказались отремонтированы капитально. Работы проводились также на территории Зарайска и Люберец, Шатуры, Коломны, Егорьевска, Сергиева Посада, Раменского, Луховиц, Ступина, Каширы и других подмосковных муниципалитетов.

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