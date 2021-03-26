Более 150 встреч по вопросам газификации провели для жителей Подмосковья с начала года

Сотрудники «Мособлгаза» проводят встречи с населением, чтобы объяснить им процедуру газификации. С начала года в Подмосковье провели более 150 мероприятий. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

На встречах специалисты «Мособлгаза» рассказывают о подключении к газу, разъясняют процесс присоединения к сетям, напоминают правила безопасного пользования газом.

С начала года встречи «Мособлгаза» посетили более 1,5 тысячи человек. Всего провели 150 мероприятий.

«С самого начала реализации губернаторской программы газификации мы на постоянной основе проводим встречи с жителями. Проходят они в форме открытых бесед, где можно задать любые вопросы, касающиеся процедуры подключения к газу, приобретения и установки газового оборудования, заключения договоров на техническое обслуживание. Это отличная практика, таким образом жители могут разъяснить для себя все непонятные моменты», — уточнил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Встречи будут проводить и дальше. Время и место проведения встреч можно уточнить по телефонам филиалов, а также по телефону горячей линии «Мособлгаза»: 8 (800) 200-24-09.