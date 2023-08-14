Подмосковье 14 августа 2023, 21:35 Более 150 улиц Подмосковья оборудуют новыми системами освещения до конца года Министерство благоустройства Московской области

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До конца 2023 года в Подмосковье проведут более 200 километров линий наружного освещения. Новые фонари установят на 152 улицах, а также в пяти скверах и 16 дворах.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, масштабную работу по оборудованию уличного освещения проводят в регионе с 2017 года по проекту губернатора «Светлый город»

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«За это время многое сделано, но еще остается сделать немало — нам необходимо осветить еще не менее 3000 километров дорог, улиц и других общественных территорий. Для того, чтобы в нашем Подмосковье не осталось недоосвещенных мест, мы будем работать, не снижая темпов», — добавил он.

Всего за время реализации проекта «Светлый город» с 2017 года в регионе осветили 2515 улиц, также современные фонари установили в 91 сквере и 818 дворах. Кроме того, на 169 зданиях оборудовали архитектурно-художественную подсветку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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