Подмосковье 09 января 2023, 20:43 Более 150 тысяч жителей Подмосковья поучаствовали в спортивных мероприятиях в праздники

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В Московской области в новогодние выходные прошло порядка 570 спортивных мероприятий. В них поучаствовали более 150 тысяч местных жителей. Кроме того, в праздники в регионе работали 700 зимних катков, 18 лыжных трасс и столько же горнолыжных курортов.

«Традиционно Декада спорта и здоровья началась с предновогодней Манжосовской лыжной гонки, которая прошла уже в 53-й раз», — заявил министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

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Также на трассе в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове собрались 1200 участников разного возраста. В первые дни января в Ступино прошел костюмированный лыжный забег, а на трассах СШОР «Истина» в Головине появились более 150 профессионалов и любителей лыж, в том числе олимпийский чемпион Александр Большунов.

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В Электростали прошел 28-й турнир по индорхоккею «Подмосковные вечера», в котором участвовали команды из Подмосковья, Татарстана и Белоруссии. В Чехове ветераны сыграли в волейбол. Для юных жителей Подольска организовали рождественское соревнование по спортивным единоборствам.

В Балашихе прошел турнир «Новогодний рогейн бегом», а в Солнечногорске — ачери-биатлон для команд юнармейцев. Любители зимнего плавания открыли сезон на Малаховском озере в Люберцах. Участники выловили со дня водоема символический шлем из кинофильма «Джентльмены удачи».

В Красногорске состоялся новогодний легкоатлетический забег и матч по хоккею в валенках, в Мытищах –праздничный турнир по хоккею с мячом среди детей из Красногорска и Королева.

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