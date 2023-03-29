Подмосковье 29 марта 2023, 15:08 Более 150 тысяч жителей Подмосковья получат электронные квитанции за ЖКУ в апреле МОЕ

Читать 360tv в

Жители Коломны, Луховиц, Наро-Фоминска и Рузы смогут получать электронные квитанции за ЖКУ с апреля. Уже 150 тысяч абонентов МосОблЕИРЦ сделали выбор в пользу удобства и отказались от бумажных счетов.

«Для перехода от бумажных платежных поручений к электронным необходимо дать согласие в личном кабинете „МосОблЕИРЦ Онлайн“ или в личном кабинете „Мосэнергосбыт“. Это очень просто и удобно», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Реклама

Электронный платежный документ — точная копия бумажного, но имеет ряд преимуществ. Оплачивать услуги можно онлайн, прямо со смартфона. Такой счет не потеряется и не порвется. Электронный документооборот позволяет беречь экологию Подмосковья.

«Мы подсчитали, что, если все перейдут на электронные квитанции, только за год мы спасем около двух тысяч деревьев. Это почти семь гектаров леса», — добавил Велиховский.

Внедрять умные и передовые технологии — одна из основных задач для детских садов и школ, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, сегодня очень важное место занимают искусственный интеллект, робототехника, IT.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».