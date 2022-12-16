Подмосковье 16 декабря 2022, 18:18 Более 150 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса открылось в Подмосковье с начала года Подмосковье направило 1,4 млрд рублей для поддержки малых и средних предпринимателей

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Сложные ситуации в виде пандемии коронавирусной инфекции и введенных против России санкционных ограничений не повлияли на количество желающих открыть свое дело жителей Подмосковья. Только в этом году появилось 140 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом «360» рассказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Сергей Двойных.

Компаний стало больше

Он подчеркнул, что теперь в Подмосковье работают 410 тысяч компаний малого и среднего бизнеса. Годовой прирост составил 6%. Вторая большая категория жителей Подмосковья, которые решили открыть свое дело — это самозанятые. Их число в 2022 году выросло до 470 тысяч человек, это на 150 тысяч или почти 50% больше, чем в прошлом году.

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«Подмосковье — один из немногих субъектов в нашей стране, кто демонстрирует прирост малого и среднего бизнеса», — подчеркнул Двойных.

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Представитель министерства добавил, что малый и средний бизнес обеспечивают жителей рабочими местами. В этом году дополнительный прирост вакансий составил 80 тысяч, а всего на небольших предприятиях работают один миллион 700 тысяч жителей Подмосковья.

Продолжить развитие

Сергей Двойных отметил, что в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области смотрят в будущее с оптимизмом.

«На следующий год мы ставим своей целью довести количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также и самозанятых до одного миллиона. Подмосковье — это такой молодой динамичный регион, где прибавляется население, что способствует открытию своего дела», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что здесь важны также меры поддержки, который предлагают власти Подмосковья. Самыми популярными и востребованными остаются субсидии и гранты. В этом году для финансовой поддержки предпринимателей власти Московской области направили один миллиард 400 миллионов рублей. Этими деньгами воспользовались почти четыре тысячи компаний.

Среди мер поддержки, которыми могут воспользоваться малые и средние предприниматели из Подмосковья, есть упрощенное льготное кредитование. До конца года бизнесмены могут получить заем до 1,4 миллионов рублей по ставке 7% годовых со сроком погашения в два года. А всего в Московской области действует 11 различных программ с льготными займами для бизнеса.