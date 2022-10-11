Более 150 тысяч человек приняли участие во встречах и концертах ко Дню пожилого человека в Подмосковье | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 17:33 Поделиться Telegram

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Viber Более 150 тысяч человек приняли участие во встречах и концертах ко Дню пожилого человека в Подмосковье

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В Подмосковье очень серьезно подошли к празднованию Дня пожилого человека. Там с 1 по 10 октября состоялась так называемая Декада милосердия, которую приурочили Международному дню пожилых людей. В ней приняли участие более 150 тысяч человек.

«В мероприятиях приняли участие более 4,5 тысяч социальных работников и 5 тысяч волонтеров из числа школьников, студентов подмосковных ВУЗов и молодежных организаций», — рассказала министр социального развития Людмила Болатаева.

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В такие дни отдельное внимание в Подмосковье уделяли одиноко проживающим пенсионерам, а также ветеранам войны. Разумеется, в стороне не остался и клуб «Активное долголетие». Там прошло огромное множество интересных мероприятий — интересных встреч, концертов. Этот проект в целом очень активно развивается на территории Подмосковья. Ему уже исполнилось три года, в нем постоянно принимают участие больше 200 тысяч человек.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как можно легко и комфортно узнать все подробности о предостоящих в регионе мероприятиях.

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