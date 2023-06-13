13 июня 2023, 17:21
Более 150 тысяч человек посетили программы ко Дню России в парках Подмосковья
В День России, 12 июня, парки Московской области посетили более 150 тысяч человек. Почти 80 зон отдыха подготовили для гостей тематические мероприятия, сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
Местные жители услышали выступления духовых оркестров, ансамбля русской песни «Славяночка» и коллектива Московской областной филармонии — ансамбля «Русский тембр». Зрители увидели танцевальные ретроплощадки, выставки фотографий «Уникальные регионы страны» и «История России».
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Для детей подготовили творческие мастерские, анимационные программы и аквагрим «Триколор». Также все желающие смогли посетить арт-ярмарки и тематические мастер-квесты «Путешествуем по регионам России».
В мае этого года парки Подмосковья посетили более 7,5 миллиона человек.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он заявил, что жители России ответственно и преданно служат Родине и помогают другим людям.
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