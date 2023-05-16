16 мая 2023, 20:44
Более 150 студентов побывали на предприятиях Мособлгаза
Мособлгаз провел образовательные экскурсии для учащихся подмосковных колледжей. В мероприятиях поучаствовали 150 человек.
Предприятия компании посетили учащиеся ГБПОУ Московской области «Колледж Подмосковье», ГАПОУ Московской области Межрегиональный центр компетенций — Техникум имени Королева, ГБПОУ Московской области «Дмитровский техникум», ГБПОУ Московской области «Орехово-Зуевский техникум» и ГБПОУ Московской области «Ступинский техникум имени Туманова».
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Студенты познакомились с работой газораспределительной организации, узнали, что лежат в чемодане газовщика и какое оборудование находится внутри аварийного автомобиля.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что образовательные кластеры Подмосковья — это уникальные площадки для развития талантов школьников.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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