Подмосковье 16 мая 2023, 20:44 Более 150 студентов побывали на предприятиях Мособлгаза

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Мособлгаз провел образовательные экскурсии для учащихся подмосковных колледжей. В мероприятиях поучаствовали 150 человек.

Предприятия компании посетили учащиеся ГБПОУ Московской области «Колледж Подмосковье», ГАПОУ Московской области Межрегиональный центр компетенций — Техникум имени Королева, ГБПОУ Московской области «Дмитровский техникум», ГБПОУ Московской области «Орехово-Зуевский техникум» и ГБПОУ Московской области «Ступинский техникум имени Туманова».

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Студенты познакомились с работой газораспределительной организации, узнали, что лежат в чемодане газовщика и какое оборудование находится внутри аварийного автомобиля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что образовательные кластеры Подмосковья — это уникальные площадки для развития талантов школьников.

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